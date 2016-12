Mr PM, people wanted to know how many 'lakhs of crores of black money' did you wipe out in the last 50 days? Why didn't you speak about it? pic.twitter.com/OJkvdwnJpk — INC India (@INCIndia) December 31, 2016

PM deviated from actual agenda of black money & #DeMonetisation PM just took over post of Finance Minister and made pre- Budget speech 4/5 — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 31, 2016

2017 can do without the economic & political bombshells, so in a sense the anticlimactic #ModiSpeech was a relief — Milind Deora (@milinddeora) December 31, 2016

No proof yet on impact on controlling black money. Is PM realising he is on very shaky grounds now...#ModiSpeech#Mitron#Jumla_e_Modi — Sandeep Dikshit (@_SandeepDikshit) December 31, 2016

नए साल की पूर्व संध्या पर कथावाचक की तरह बोलते प्रधानमंत्री जी ने बताया नहीं कि कितना काला धन आया? जो लोग मारे गए उनका ज़िक्र तक नहीं!! — Manish Sisodia (@msisodia) December 31, 2016

Happy New Year फिल्म जैसा ही था.भीषण प्रचार के साथ शून्य कथानक — Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) December 31, 2016