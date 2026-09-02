Market Commentary | Deven Choksey On Buying Opportunities & Market Trends

Indian stock markets face sharp selling as rising crude oil prices, higher global bond yields, and Middle East tensions pressure the Nifty, Bank Nifty, and IT index. Market veteran Deven Choksey explains why corporate earnings, GDP growth, GST collections, consumption, and long-term economic fundamentals remain resilient despite weak sentiment. He argues that excessive derivatives trading and reduced foreign institutional investor participation are driving volatility, creating potential opportunities for disciplined investors. The discussion highlights stocks and sectors including Bajaj Housing Finance, Bajaj Finance, Bajaj Auto, Mahindra, Tata Technologies, Uno Minda, Reliance, Adani Enterprises, auto ancillaries, EVs, housing finance, real estate, power, banks, and NBFCs. Choksey also shares what investors should avoid, why expensive valuations demand caution, and how foreign capital flows could support the rupee. Watch this analytical market outlook for stock ideas, risk factors, sector trends, and a long-term investing strategy during a volatile Dalal Street session in India today.