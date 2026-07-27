Private Bank Stocks Rally After Q1 Results! Should Investors Buy The Banking Leaders?

Private sector banking stocks surged after strong quarterly earnings, with IDFC First Bank, DCB Bank, AU Small Finance Bank, and IDBI Bank leading the gains. Deven Choksey, MD, DR Choksey FinServ Private, says improving asset quality, lower NPAs, stable margins, and healthy loan growth are supporting the sector's recovery. While select mid-sized banks have delivered strong returns, he believes larger private sector banks remain the preferred long-term investment due to their stronger balance sheets and consistent growth potential.