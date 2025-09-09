Business Today
S Gurumurthy At India Today Conclave - South: DMK, Tamil Identity & Modi’s Role

  • New Delhi,
  • Sep 9, 2025,
  • Updated Sep 9, 2025, 1:25 PM IST

At the India Today Conclave – South in Coimbatore, Tughlak Editor S. Gurumurthy sat down with Rajdeep Sardesai for a fiery conversation on Tamil identity, Dravidian politics, and Prime Minister Modi’s cultural outreach. Gurumurthy claimed that Dravidianism “stole Tamil” and dismissed it as a divisive, racial ideology devoid of spirituality, contrasting it with Tamil literature’s roots in Sanatana Dharma. He argued that DMK leaders used Tamil pride as political opportunism while ignoring its civilizational depth. Gurumurthy also praised Prime Minister Narendra Modi for seeking to reconnect Tamil Nadu with India’s spiritual and cultural stream, while stressing BJP must build a long-term Tamil identity. He named K Kamaraj as his role model for Tamil Nadu’s political legacy.

