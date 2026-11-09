Bvlgari’s Watchmaking Ambitions: Building Its Next Global Luxury Chapter

Bvlgari is sharpening its ambitions in fine watchmaking, combining its Roman design heritage with Swiss technical expertise. In an exclusive conversation with Business Today, Jonathan Brinbaum, Managing Director of Bvlgari’s Watch Business Unit, discusses the maison’s global strategy, its growing focus on India, and the evolution of iconic collections such as Serpenti and Octo Finissimo. He also explains why India is a long-term growth opportunity, how changing consumer preferences are shaping luxury watchmaking, and why women’s mechanical watches are central to Bvlgari’s future.