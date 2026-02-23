Business Today
PepsiCo Sustainability Chief On Embedding Sustainability Into India Business

Karishma Asoodani
  • New Delhi,
  • Feb 23, 2026,
  • Updated Feb 23, 2026, 5:34 PM IST

In an exclusive conversation with Business Today TV, PepsiCo’s Global Chief Sustainability Officer outlines how sustainability is no longer a parallel initiative but central to business strategy. From regenerative agriculture and farmer resilience to packaging circularity and water stewardship, India is emerging as a critical market in PepsiCo’s global roadmap. The company highlights how partnerships, technology adoption, ecosystem collaboration and transparent reporting are shaping long-term value creation. Emphasising trust, accountability and measurable progress, PepsiCo says sustainability is embedded into decision-making, supply chains and leadership priorities,  positioning it not as CSR, but as a core driver of future-ready growth.

