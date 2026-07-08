PM Modi's Indonesia Visit: BrahMos, EVMs, UPI & 16 Strategic Deals Explained

Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto unveiled a landmark strategic partnership covering defence, digital technology, trade and critical minerals. Indonesia is set to acquire BrahMos and Astra missiles, explore Indian Electronic Voting Machines (EVMs), and work towards cross-border QR payment connectivity inspired by India's digital public infrastructure. The two nations also signed 16 agreements spanning energy, healthcare, steel, telecommunications, maritime security and supply chains. As geopolitical competition intensifies in the Indo-Pacific, the partnership marks a major step in India's emergence as a trusted global provider of defence systems, technology and strategic solutions.