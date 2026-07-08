Business Today
Subscribe
IndiaNRICareer & JobsUS NewsWeatherPetrol PricesDiesel PricesPMS TodayBT Reels
Lenovo FIFA World Cup 2026EY Business Today Hidden Gems 2026BT Mindrush
Search
Advertisement
Business News
bt tv
what’s hot
PM Modi's Indonesia Visit: BrahMos, EVMs, UPI & 16 Strategic Deals Explained

PM Modi's Indonesia Visit: BrahMos, EVMs, UPI & 16 Strategic Deals Explained

Business Today
Business Today
  • New Delhi,
  • Jul 8, 2026,
  • Updated Jul 8, 2026, 1:28 PM IST

Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto unveiled a landmark strategic partnership covering defence, digital technology, trade and critical minerals. Indonesia is set to acquire BrahMos and Astra missiles, explore Indian Electronic Voting Machines (EVMs), and work towards cross-border QR payment connectivity inspired by India's digital public infrastructure. The two nations also signed 16 agreements spanning energy, healthcare, steel, telecommunications, maritime security and supply chains. As geopolitical competition intensifies in the Indo-Pacific, the partnership marks a major step in India's emergence as a trusted global provider of defence systems, technology and strategic solutions.

SUBSCRIBE TO
BUSINESS TODAY MAGAZINE
Subscribe Now
Already a subscriber?Login

TOP VIDEOS

Recommended