West Bengal Elections Phase 1: Full list of constituencies going to polls on April 23

West Bengal Elections 2026: A total of 152 constituencies will go to the polls in this phase, including the high-profile Nandigram seat. Other key constituencies include Darjeeling, Jalpaiguri, Cooch Behar, and Siliguri

Business Today Desk
  • Updated Apr 21, 2026 1:14 PM IST
West Bengal Phase 1 Polling on April 23

West Bengal Elections Phase 1 | High-decibel campaigning for the first phase of the West Bengal Assembly Election 2026 ends at 5 pm on April 21, with voting scheduled for April 23. A total of 152 constituencies will go to the polls in this phase, including the high-profile Nandigram seat. Other key constituencies include Darjeeling, Jalpaiguri, Cooch Behar, and Siliguri.

In Nandigram, Suvendu Adhikari of the BJP is contesting against the TMC’s Pabitra Kar, Congress candidate Sekh Jariatul Hossain, and CPI leader Shanti Giri. 

Suvendu Adhikari had defeated TMC chief Mamata Banerjee in the Nandigram constituency in 2021.

North Bengal, which was central to the BJP's gains in the 2021 election, will vote entirely in the first phase. The region accounts for 54 assembly seats, all of which will go to the polls on April 23. The BJP will look to retain its stronghold in the region, while the TMC is aiming to regain lost ground. 

For the BJP, North Bengal remains its most viable route to counter the TMC’s dominance in South Bengal.

West Bengal Phase 1: List of constituencies going to polls on April 23
 

1- Mekliganj (SC)

2- Mathabhanga (SC)

3- Coochbehar Uttar (SC)

4- Coochbehar Dakshin

5- Sitalkuchi (SC)

6- Sitai (SC)

7- Dinhata

8- Natabari

9- Tufanganj

10- Kumargram (ST)

11 - Kalchini (ST)

12-Alipurduars 

13- Falakata (SC)

14- Madarihat (ST)

15- Dhupguri (SC)

16- Maynaguri (SC)

17- Jalpaiguri (SC)

18- Rajganj (SC)

19- Dabgram-Fulbari

20- Mal (ST)

21- Nagrakata (ST)

22- Kalimpong

23- Darjeeling

24- Kurseong

25- Matigara-Naxalbari (SC)

26- Siliguri

27- Phansidewa (ST)

28- Chopra

29- Islampur

30- Goalpokhar

31- Chakulia

32- Karandighi

33- Hemtabad (SC)

34- Kaliaganj (SC)

35- Raiganj 3

36- Itahar

37- Kushmandi (SC)

38- Kumarganj

39- Balurghat

40- Tapan (ST)

41- Gangarampur (SC)

42- Harirampur

43- Habibpur (ST)

44- Gazole (SC)

45- Chanchal

46- Harischandrapur

47- Malatipur

48- Ratua

49- Manikchak

50- Maldaha (SC)

51- English Bazar

52- Mothabari

53- Sujapur

54- Baisnabnagar

55- Farakka

56- Samserganj

57- Suti

58- Jangipur

59- Raghunathganj

60- Sagardighi

61- Lalgola

62- Bhagawangola

63- Raninagar

64- Murshidabad

65- Nabagram (SC)

66- Khargram (SC)

67- Burwan (SC)

68- Kandi

69- Bharatpur

70- Rejinagar

71- Beldanga

72- Baharampur

73- Hariharpara

74- Nowda

75- Domkal

76- Jalangi

77- Tamluk

78- Panskura Purba

79- Panskura Paschim

80- Moyna

81- Nandakumar

82- Mahisadal

83- Haldia (SC)

84- Nandigram

85- Chandipur

86- Patashpur

87- Kanthi Uttar

88- Bhagabanpur

89- Khejuri (SC)

90- Kanthi Dakshin

91- Ramnagar

92- Egra

93- Dantan

94- Nayagram (ST)

95- Gopiballavpur

96- Jhargram

97- Keshiary (ST)

98- Kharagpur Sadar

99- Narayangarh

100- Sabang

101- Pingla

102- Kharagpur

103- Debra

104- Daspur

105- Ghatal (SC)

106- Chandrakona (SC)

107- Garbeta

108- Salboni

109- Keshpur (SC)

110- Medinipur

111- Binpur (ST)

112- Bandwan (ST)

113- Balarampur

114- Baghmundi

115- Joypur

116- Purulia

117- Manbazar (ST)

118- Kashipur

119- Para (SC)

120- Raghunathpur (SC)

121- Saltora (SC)

122- Chhatna

123- Ranibandh (ST

124- Raipur (ST)

125- Taldangra

126- Bankura

127- Barjora

128- Onda

129- Bishnupur

130- Katulpur (SC)

131- Indus (SC)

132- Sonamukhi (SC)

133- Pandabeswar

134- Durgapur Purba

135- Durgapur Paschim

136- Raniganj

137- Jamuria

138- Asansol Dakshin

139- Asansol Uttar

140- Kulti

141- Barabani

142- Dubrajpur (SC)

143- Suri

144- Bolpur

145- Nanoor (SC)

146- Labpur

147- Sainthia (SC)

148- Mayureswar

149- Rampurhat

150- Hansan

151- Nalhati

152- Murarai

The second phase of polling for 142 seats will take place on April 29. 

Published on: Apr 21, 2026 1:14 PM IST
