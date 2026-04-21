West Bengal Elections Phase 1: Full list of constituencies going to polls on April 23

West Bengal Elections Phase 1 | High-decibel campaigning for the first phase of the West Bengal Assembly Election 2026 ends at 5 pm on April 21, with voting scheduled for April 23. A total of 152 constituencies will go to the polls in this phase, including the high-profile Nandigram seat. Other key constituencies include Darjeeling, Jalpaiguri, Cooch Behar, and Siliguri.
In Nandigram, Suvendu Adhikari of the BJP is contesting against the TMC’s Pabitra Kar, Congress candidate Sekh Jariatul Hossain, and CPI leader Shanti Giri.
Suvendu Adhikari had defeated TMC chief Mamata Banerjee in the Nandigram constituency in 2021.
North Bengal, which was central to the BJP's gains in the 2021 election, will vote entirely in the first phase. The region accounts for 54 assembly seats, all of which will go to the polls on April 23. The BJP will look to retain its stronghold in the region, while the TMC is aiming to regain lost ground.
For the BJP, North Bengal remains its most viable route to counter the TMC’s dominance in South Bengal.
West Bengal Phase 1: List of constituencies going to polls on April 23
1- Mekliganj (SC)
2- Mathabhanga (SC)
3- Coochbehar Uttar (SC)
4- Coochbehar Dakshin
5- Sitalkuchi (SC)
6- Sitai (SC)
7- Dinhata
8- Natabari
9- Tufanganj
10- Kumargram (ST)
11 - Kalchini (ST)
12-Alipurduars
13- Falakata (SC)
14- Madarihat (ST)
15- Dhupguri (SC)
16- Maynaguri (SC)
17- Jalpaiguri (SC)
18- Rajganj (SC)
19- Dabgram-Fulbari
20- Mal (ST)
21- Nagrakata (ST)
22- Kalimpong
23- Darjeeling
24- Kurseong
25- Matigara-Naxalbari (SC)
26- Siliguri
27- Phansidewa (ST)
28- Chopra
29- Islampur
30- Goalpokhar
31- Chakulia
32- Karandighi
33- Hemtabad (SC)
34- Kaliaganj (SC)
35- Raiganj 3
36- Itahar
37- Kushmandi (SC)
38- Kumarganj
39- Balurghat
40- Tapan (ST)
41- Gangarampur (SC)
42- Harirampur
43- Habibpur (ST)
44- Gazole (SC)
45- Chanchal
46- Harischandrapur
47- Malatipur
48- Ratua
49- Manikchak
50- Maldaha (SC)
51- English Bazar
52- Mothabari
53- Sujapur
54- Baisnabnagar
55- Farakka
56- Samserganj
57- Suti
58- Jangipur
59- Raghunathganj
60- Sagardighi
61- Lalgola
62- Bhagawangola
63- Raninagar
64- Murshidabad
65- Nabagram (SC)
66- Khargram (SC)
67- Burwan (SC)
68- Kandi
69- Bharatpur
70- Rejinagar
71- Beldanga
72- Baharampur
73- Hariharpara
74- Nowda
75- Domkal
76- Jalangi
77- Tamluk
78- Panskura Purba
79- Panskura Paschim
80- Moyna
81- Nandakumar
82- Mahisadal
83- Haldia (SC)
84- Nandigram
85- Chandipur
86- Patashpur
87- Kanthi Uttar
88- Bhagabanpur
89- Khejuri (SC)
90- Kanthi Dakshin
91- Ramnagar
92- Egra
93- Dantan
94- Nayagram (ST)
95- Gopiballavpur
96- Jhargram
97- Keshiary (ST)
98- Kharagpur Sadar
99- Narayangarh
100- Sabang
101- Pingla
102- Kharagpur
103- Debra
104- Daspur
105- Ghatal (SC)
106- Chandrakona (SC)
107- Garbeta
108- Salboni
109- Keshpur (SC)
110- Medinipur
111- Binpur (ST)
112- Bandwan (ST)
113- Balarampur
114- Baghmundi
115- Joypur
116- Purulia
117- Manbazar (ST)
118- Kashipur
119- Para (SC)
120- Raghunathpur (SC)
121- Saltora (SC)
122- Chhatna
123- Ranibandh (ST
124- Raipur (ST)
125- Taldangra
126- Bankura
127- Barjora
128- Onda
129- Bishnupur
130- Katulpur (SC)
131- Indus (SC)
132- Sonamukhi (SC)
133- Pandabeswar
134- Durgapur Purba
135- Durgapur Paschim
136- Raniganj
137- Jamuria
138- Asansol Dakshin
139- Asansol Uttar
140- Kulti
141- Barabani
142- Dubrajpur (SC)
143- Suri
144- Bolpur
145- Nanoor (SC)
146- Labpur
147- Sainthia (SC)
148- Mayureswar
149- Rampurhat
150- Hansan
151- Nalhati
152- Murarai
The second phase of polling for 142 seats will take place on April 29.