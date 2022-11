Gujarat Election 2022: Full list of 89 constituencies going to polls in Phase-1

Gujarat assembly polls: The campaigning for the first phase of elections in 89 of the total 182 seats in Gujarat came to an end on December 29. The first phase of elections will take place on December 1. The remaining 93 seats will be decided in a vote on December 5.

The Gujarat assembly elections will feature 1,621 candidates. A total of 788 candidates will run for the 89 seats up for election in Phase 1, including 70 women and 339 independents. Similarly, 833 candidates will compete for the 93 seats in Phase 2. In the second round, there are 69 female candidates and 285 independents.

Check the list of seats or constituencies here:

1. Abdasa (Kachchh)

2. Mandvi (Kachchh)

3. Bhuj (Kachchh)

4. Anjar (Kachchh)

5. Gandhidham (SC) (Kachchh)

6. Rapar (Kachchh)

7. Dasada (SC) (Kachchh)

8. Limbdi (Surendranagar)

9. Wadhwan (Surendranagar)

10. Chotila (Surendranagar)

11. Dhrangadhra (Surendranagar)

12. Morbi (Morbi)

13. Tankara (Morbi)

14. Wankaner (Morbi)

15. Rajkot East (Rajkot)

16. Rajkot West (Rajkot)

17. Rajkot South (Rajkot)

18. Rajkot Rural (SC) (Rajkot)

19. Jasdan (Rajkot)

20. Gondal (Rajkot)

21. Jetpur (Rajkot)

22. Dhoraji (Rajkot)

23. Kalavad (SC) (Jamnagar)

24. Jamnagar Rural (Jamnagar)

25. Jamnagar North (Jamnagar)

26. Jamnagar South (Jamnagar)

27. Jamjodhpur (Jamnagar)

28. Khambhalia (Devbhumi Dwarka)

29. Dwarka (Devbhumi Dwarka)

30. Porbandar (Porbandar)

31. Kutiyana (Porbandar)

32. Manavadar (Junagadh)

33. Junagadh (Junagadh)

34. Visavadar (Junagadh)

35. Keshod (Junagadh)

36. Mangrol (Junagadh)

37. Somnath (Gir Somnath)

38. Talala (Gir Somnath)

39. Kodinar (SC) (Gir Somnath)

40. Una (Gir Somnath)

41. Dhari (Amreli)

42. Amreli (Amreli)

43. Lathi (Amreli)

44. Savarkundla (Amreli)

45. Rajula (Amreli)

46. Mahuva (Bhavnagar)

47. Talaja (Bhavnagar)

48. Gariadhar (Bhavnagar)

49. Palitana (Bhavnagar)

50. Bhavnagar Rural (Bhavnagar)

51. Bhavnagar East (Bhavnagar)

52. Bhavnagar West (Bhavnagar)

53. Gadhada (SC) (Botad)

54. Botad (Botad)

55. Nandod (ST) (Narmada)

56. Dediapada (ST) (Narmada)

57. Jambusar (Bharuch)

58. Vagra (Bharuch)

59. Jhagadia (ST) (Bharuch)

60. Bharuch (Bharuch)

61. Ankleshwar (Bharuch)

62. Olpad (Surat)

63. Mangrol (ST) (Surat)

64. Mandvi (ST) (Surat)

65. Kamrej (Surat)

66. Surat East (Surat)

67. Surat North (Surat)

68. Varachha Road (Surat)

69. Karanj (Surat)

70. Limbayat (Surat)

71. Udhna (Surat)

72. Majura (Surat)

73. Katargam (Surat)

74. Surat West (Surat)

75. Choryasi (Surat)

76. Bardoli (SC) (Surat)

77. Mahuva (ST) (Surat)

78. Vyara (ST) (Tapi)

79. Nizar (ST) (Tapi)

80. Dangs (ST) (Dangs)

81. Jalalpore (Navsari)

82. Navsari (Navsari)

83. Gandevi (ST) (Navsari)

84. Bansda (ST) (Navsari)

85. Dharampur (ST) (Valsad)

86. Valsad (Valsad)

87. Pardi (Valsad)

88. Kaprada (ST) (Valsad)

89. Umbergaon (ST) (Valsad)

The second round of voting will begin on December 5. On December 8, the votes will be tallied, and the outcomes will be announced.

It must be mentioned here that if you intend to vote, then you must first check whether your name appears on the voter list or not. You will not be able to vote if your name is not on the list. To cast a vote, every voter must possess a current voter identification card issued by the Election Commission of India (ECI).

