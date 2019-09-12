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Cover Story
How Anil Agarwal is preparing to write Vedanta's next growth chapter
Having navigated a complex restructuring, Anil Agarwal is ready to write Vedanta's next growth chapter. Can his most ambitious plan yet deliver?
2026-07-19
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