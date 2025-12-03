Business Today
Adani Green Energy shares in news today, here's why  

Adani Green Energy stock ended at Rs 1022.65 on Tuesday. Market cap of Adani Green Energy stood at Rs 1.68 lakh crore.

Aseem Thapliyal
  Dec 3, 2025 9:32 AM IST
Shares of Adani Green Energy are in news today after the firm said Adani Renewable Energy Holding Eleven Limited (AREH11L), a wholly owned subsidiary of the company, has incorporated wholly owned subsidiaries, namely, Urjasetu Renewables Limited (URL) and Hydrobloom Power Limited (HPL) on December 2, 2025.   

Adani Green Energy stock ended at Rs 1022.65 on Tuesday. Market cap of Adani Green Energy stood at Rs 1.68 lakh crore. The Adani Green Energy stock has fallen 23% in a year and lost 50% in three years. 

The large cap stock hit a 52-week high of Rs 1445 on December 2, 2024 and a 52-week low of Rs 758 on March 3, 2025.

With reference to the captioned subject, we would like to inform that Adani Renewable Energy Holding Eleven Limited (“AREH11L”), a wholly-owned subsidiary of the Company, has incorporated wholly-owned subsidiaries, namely, Urjasetu Renewables Limited (“URL”) and Hydrobloom Power Limited (“HPL”) on December 02, 2025.

Disclaimer: Business Today provides stock market news for informational purposes only and should not be construed as investment advice. Readers are encouraged to consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions.
Published on: Dec 3, 2025 9:15 AM IST
    market today