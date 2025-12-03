Adani Green Energy shares in news today, here's why  

Shares of Adani Green Energy are in news today after the firm said Adani Renewable Energy Holding Eleven Limited (AREH11L), a wholly owned subsidiary of the company, has incorporated wholly owned subsidiaries, namely, Urjasetu Renewables Limited (URL) and Hydrobloom Power Limited (HPL) on December 2, 2025.
Adani Green Energy stock ended at Rs 1022.65 on Tuesday. Market cap of Adani Green Energy stood at Rs 1.68 lakh crore. The Adani Green Energy stock has fallen 23% in a year and lost 50% in three years.
The large cap stock hit a 52-week high of Rs 1445 on December 2, 2024 and a 52-week low of Rs 758 on March 3, 2025.
