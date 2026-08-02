Suryoday vs Jana Small Finance Bank FD Rates: Compare 1-Year, 3-Year, 5-Year, Tax Saver fixed deposit schemes

While higher interest rates can enhance returns, investors should also consider deposit tenure, liquidity requirements and the ₹5 lakh DICGC deposit insurance available at scheduled banks before investing.
Suryoday Small Finance Bank FD rates
Suryoday Small Finance Bank offers FD interest rates ranging from 4.00% to 8.10% for regular customers and 4.15% to 8.25% for senior citizens. The bank's highest slab rate of 8.10% is available on a 30-month tenure.
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|Tenure
|Regular
|Senior Citizens
|7-14 days
|4.00%
|4.15%
|15-45 days
|4.25%
|4.40%
|46-90 days
|4.50%
|4.65%
|91 days-6 months
|5.00%
|5.15%
|1 year
|7.25%
|7.40%
|18 months
|7.60%
|7.75%
|30 months
|8.10%
|8.25%
|3-5 years
|6.75%
|6.90%
|5 years
|7.90%
|8.05%
The bank also offers a 5-year Tax Saver FD with 7.90% interest for regular depositors and 8.10% for senior citizens.
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Jana Small Finance Bank FD rates
Jana Small Finance Bank offers interest rates between 3.50% and 8.00% for regular investors and 3.50% to 8.30% for senior citizens. Its highest interest rate of 8.00% is available on deposits with tenures of above two years to three years.
|Tenure
|Regular
|Senior Citizens
|7-14 days
|3.50%
|3.50%
|15-60 days
|4.25%
|4.25%
|61-90 days
|4.75%
|4.75%
|91-180 days
|5.00%-6.00%
|5.00%-6.00%
|181-270 days
|6.50%
|7.00%
|271-366 days
|7.00%
|7.50%
|367 days-2 years
|7.30%
|7.80%
|Above 2 years-3 years
|8.00%
|8.30%
|Above 3-5 years
|7.77%
|8.00%
|Above 5-10 years
|6.50%
|7.00%
Jana's 5-year Tax Saver FD offers 7.77% to regular customers and 8.00% to senior citizens.
Suryoday vs Jana: FD comparison
|Feature
|Suryoday SFB
|Jana SFB
|Highest FD rate (Regular)
|8.10%
|8.00%
|Highest FD rate (Senior)
|8.25%
|8.30%
|1-year FD
|7.25%
|7.00%
|2-3 year FD
|8.10% (30 months)
|8.00%
|5-year FD
|7.90%
|7.77%
|Tax Saver FD
|7.90%
|7.77%
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