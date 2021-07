DELHI: * YouTube media roundtable (1030 hrs) * WPI data for February (1200 hrs) * CBRE media roundtable (1200 hrs) * Thomson TV launch (1600 hrs) MUMBAI: * SBI, PNB, BoI chiefs at Ficci event (1100 hrs) * Mahindra & Mahindra Financial Services meet (1300 hrs) * Fin secretary at Ficci conference (1630 hrs) * Ficci Frames - Day 3. PTI ANSANS