Caustic soda prices up on fall in supply

New Delhi, May 25 (PTI) Caustic soda prices were up by Rs 50 per 50 kgs at the wholesale chemical market in the national capital today in view of fall in supplies from producing belts amid rising demand from consuming industries.

Caustic soda flake rose by Rs 50 to Rs 2,600-2,700 per 50 kgs.

Marketmen said, apart from good demand from detergent manufacturers, tight supplies from producing regions pushed up caustic soda prices.

Following are todays quotations:

Ammonium chloride (50 kgs) Rs 950-1,800, acetic acid (1kg) Rs 53-57, ammonia bicarb (25 kgs) Rs 500-675, boric acid technical (50 kgs) Rs 3,800-4,200, borex granular (50 kgs) Rs 2,100-2,200, caustic soda flake (50 kgs) Rs 2,600-2,700, citric acid (50 kgs) (China) Rs 3,000-5,400, citric acid deshi (50 kgs) Rs 3,000-5,500, camphor slab (1 kg) Rs 750, camphor powder (1kg) Rs 675, glycerin (1 kg) Rs 90-100, hexamine (1kg) Rs 100, hydrogen peroxide (1 kg) Rs 40-45, menthol crystal bold (per kg) Rs 2,015, menthol flake (1 kg) Rs 1,615 and mentha oil (1kg) Rs 1,415, paraffin wax (1 kg) Iran Rs 80-85, paraffin wax (1 kg) China Rs 70-80, paraffin wax (1 kg) Indian Rs 75-80, soda ash (50 kgs) (Tata) Rs 1,325, soda ash (50 kgs) (Gujarat) Rs 1,320, soda ash (50 kgs) (DCW) Rs 1,320, soda ash (50 kgs) (Birla) Rs 1,315, soda Hydro sulphate (1 kg) Rs 115-145, sodium hydro sulphite (1 kg) kalali Rs 145, sodium hydro sulphite (1 kg) (China) Rs 150, sodium hydro sulphite safolite (1 kg) Rs 190-200, sodium silicate (50 kgs) Rs 1,100-1,500, sodium nitrate (50 kgs) Rs 2,200-2,400, sodium nitrite (50 kgs) Rs 2,500-2,600, sodium bio-carbonate-tata (50 kgs) Rs 1,625, stable bleaching powder-chambal (25 kgs) Rs 550, tartaric acid-France (1 kg) Rs 530, thymol (1 kg) Rs 450-470, titanium dioxide (1 kg) Rs 170-240, oxalic acid (pcpl) 50 kgs Rs 2,650-2,750 and zinc oxide (Kg) 160-200. PTI DPL KPS ANS ANS