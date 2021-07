Chemical prices end flat in thin trade

New Delhi, Sep 29 (PTI) There was not much activity at the wholesale chemical market in the national capital Saturday with prices moving in a narrow range on scattered deals and settling around previous levels. Marketmen said negligible enquiries from consuming industries mainly kept chemical prices unaltered. Following are today's quotations: Ammonium chloride (50 kgs) Rs 950-1,800, acetic acid (1kg) Rs 55-60, ammonia bicarb (25 kgs) Rs 500-600, boric acid technical (50 kgs) Rs 4,200-4,800, borex granular (50 kgs) Rs 2,200-2,400, caustic soda flake (50 kgs) Rs 2,200-2,300, citric acid (50 kgs) (China) Rs 3,200-4,200, citric acid deshi (50 kgs) Rs 2,900-4,700, camphor slab (1 kg) Rs 1,050, camphor powder (1kg) Rs 850, glycerin (1 kg) Rs 100-120, hexamine (1kg) Rs 100, hydrogen peroxide (1 kg) Rs 40-45, menthol crystal bold (per kg) Rs 2,310, menthol flake (1 kg) Rs 2,180 and mentha oil (1kg) Rs 1,920, paraffin wax (1 kg) Iran Rs 80-85, paraffin wax (1 kg) China Rs 70-80, paraffin wax (1 kg) Indian Rs 75-80, soda ash (50 kgs) (Tata) Rs 1,325, soda ash (50 kgs (Gujarat) Rs 1,320, soda ash (50 kgs) (DCW) Rs 1,320, soda ash (50 kgs) (Birla) Rs 1,315, soda Hydro sulphate (1 kg) Rs 115-145, sodium hydro sulphite (1 kg) kalali Rs 145, sodium hydro sulphite (1 kg) (China) Rs 150, sodium hydro sulphite safolite (1 kg) Rs 190-200, sodium silicate (50 kgs) Rs 1,100-1,500, sodium nitrate (50 kgs) Rs 2,300-2,400, sodium nitrite (50 kgs) Rs 2,800-3,000, sodium bio-carbonate-tata (50 kgs) Rs 1,625, stable bleaching powder-chambal (25 kgs) Rs 650, tartaric acid-France (1 kg) Rs 530, thymol (1 kg) Rs 450-470, titanium dioxide (1 kg) Rs 170-245, oxalic acid (pcpl) 50 kgs Rs 2,650-2,750 and zinc oxide (Kg) 160-200. PTI DPL SUN SHWSHW