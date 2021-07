KOLKATA-COMMODITY-OPENING

Kolkata, Apr 12 (PTI) (Rates in Rs per quintal, unless stated otherwise) BULLION: SILVER RDY RS.38,900.00 PER KG --- SEEDS AND OILS: REFINED GROUNDNUT OIL 1950.00, MUSTARD OIL(AGMARK) 12500.00, CASTOR OIL 10300.00 LINSEED OIL 9000.00, TIL OIL 9800.00. --- COCONUT OIL: COCHIN QUALITY RDY 21300.00, LOCAL QUALITY RDY 19800.00(Prices are excluding taxes). --- KIRANA PRICES: BLACK PEPPER: 480-580, CLOVES: 680-700 per kg. DRY GINGER: 165-195, TURMERIC: 140-180, DHANIA: 60-120, GREEN DHANIA 160, JEERA: 185-200 all per kg. -- METAL: TIN(SOLDER) 152000.00, ZINC(ELECTRO) 23700.00, ZINC(DROSS) 19000.00, LEAD 16000.00, COPPER(WIRE-BAR) 49300.00, COPPER(WIRE-SCRAP) 43200.00. --- PTI SAM