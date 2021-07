List of personnel being conferred gallantry and distinguished awards on occasion of Republic Day: ASHOK CHAKRALance Naik NAZIR AHMAD WANI (POSTHUMOUS)PARAM VISHISHT SEVA MEDALGEN BIPIN RAWATLT GEN PANKAJ KUMAR SRIVASTAVA, AVSM, VSM, ARTYLT GEN SURINDER SINGHLT GEN SHOKIN CHAUHANLT GEN RANBIR SINGH SALARIALT GEN ASHOK AMBRELT GEN MANOJ MUKUND NARAVANELT GEN JASWINDER SINGH SANDHULT GEN ASHWANI KUMAR LT GEN PATTACHERAVANDA CHENGAPPA THIMMAYA LT GEN SUDARSHAN SHRIKANT HASABNISLT GEN HARISH THUKRALLT GEN IQROOP SINGH GHUMANLT GEN MICHAEL MATHEWSLT GEN DUSHYANT SINGH, AVSM, INFLT GEN BIPIN PURI, VSM, AMCMAJ GEN VIJAY DNAYANDEV CHOWGULE (RETD)MAJ GEN BOLLINA VENKATA RAOMAJ GEN DEV ARVIND CHATURVEDI KIRTI CHAKRAMAJ TUSHAR GAUBA, 20 JATSWR VIJAY KUMAR (POSTHUMOUS)UTTAM YUDH SEVA MEDALLT GEN SARANJEET SINGHLT GEN ANIL KUMAR BHATT,LT GEN GOPAL RATI VISHISHT SEVA MEDAL LT GEN KAPIL KUMAR AGGARWALLT GEN PARAMJIT SINGHLT GEN BS SAHRAWATLT GEN SHASHANK TARAKANT UPASANILT GEN MH THAKURLT GEN ANANT PRASAD SINGHLT GEN TARANJIT SINGH,LT GEN GURPAL SINGH SANGHA, LT GEN RAJEEV SABHERWALLT GEN YENDURU VENKATA KRISHNA MOHAN, LT GEN GIRI RAJ SINGHLT GEN SANJAY VERMALT GEN JAGDEEP KUMAR SHARMALT GEN YOGENDRA DIMRILT GEN AJAI SINGHLT GEN SURENDAR KUMAR PRASHARLT GEN HARSHA GUPTALT GEN UMESH KUMAR SHARMALT GEN RAJAN SINGH GREWALMAJ GEN VIKRAM DEV DOGRAMAJ GEN PARAMJIT SINGH SANDHUMAJ GEN SANJAY CHRISTOPHER MESTON (RETD)MAJ GEN GURDARSHAN SINGH MAJ GEN ALOK RAJMAJ GEN TEJPAL SINGH RAWATMAJ GEN CODANDA POOVAIAH CARIAPPAMAJ GEN TARUN KUMAR CHAWLAMAJ GEN CHANDI PRASAD SANGRAMAJ GEN CHANNIRA BANSI PONNAPPAMAJ GEN GAJINDER SINGHMAJ GEN GULAB SINGH RAWATBRIG SANJEEV LANGEHSHAURYA CHAKRALT COL VIKRANT PRASHERMAJ AMIT KUMAR DIMRIMAJ IMLIAKUM KEITZARMAJ ROHIT LINGWALCAPT ABHAY SHARMACAPT ABHINAV KUMAR CHOUDHARYL/NK AYYUB ALI, RAJ RIFSEP AJAY KUMAR (POSTHUMOUS)SPR MAHESH HN, ENGRSBAR TO YUDH SEVA MEDALMAJ GEN MV SUCHINDRA KUMAR, YSM, VSM, INFYUDH SEVA MEDALMAJ GEN SAVNEET SINGHBRIG HARBIR SINGHBRIG PRASANNA KISHORE MISHRABRIG VIKRAM SINGH SEKHONBRIG VINOD KUMAR NAMBIARBRIG ARVIND CHAUHANCOL NEERAJ PANDEYCOL DHARMENDRA SINGH NEGICOL H SABARINATHBAR TO SENA MEDAL (GALLANTRY)COL DHANANJAY M BHOSALELT COL BHEEMAIAH PSMAJ JITENDRA SINGH MEHTAMAJ MALAY BAIDYAMAJ DAVINDER PAL SINGHMAJ GIRISH SHARMA SENA MEDAL (GALLANTRY)LT COL RAVINDRA KUMARLT COL SANJEEV KUMAR SINGHLT COL AJAY SINGH KUSHWAHLT COL BHARTENDU RAWATLT COL JAIPAL SINGHMAJ ABHISHEK PHOGATMAJ NIRAJ KUMARMAJ GAJENDER DAGARMAJ HARPRIT SINGHMAJ PRAVIN KUMARMAJ AMIT SAHMAJ PARITOSH SINGH KANWALMAJ JADHAV DHIRAJ BHARATMAJ SANDEEP KURUPMAJ KRISHNA DUTT TIWARIMAJ RANANJAY SINGH CHAUHANMAJ RITESH SANGWANMAJ ROHIT SHUKLAMAJ SAMEER SINGHMAJ NITISH TYAGIMAJ VIKAS SEHRAWATMAJ SHAKTI SINGHMAJ SANJEEV RANTAMAJ VIKAS KUMARMAJ GAURAV SINGH RAWATMAJ VARUN GAUR MAJ DILIP UNNIMAJ SHER SINGH RANAWATMAJ HARMEEK SINGH BAINSMAJ SHAKTI NANDAN TRIPATHYMAJ VINISH NAIRMAJ MANISH KUMAR SINGHMAJ RAVI KUMARCAPT AMAN KUMARCAPT ANIL KUMARCAPT MD SAHWAJ ALAMCAPT AKHIL RADHAKRISHNANCAPT PARVINDER DAGARCAPT DIGVIJAY SINGHLT RAMESH CHANDER PANDEYSUB BIKRANT TETESUB RAVINDER KUMARSUB RAM NIWAS GURJARSUB MOHD YAQOOB KHANSUB SUNIL KUMAR,NB SUB RAJENDRA PRASADNB SUB RAJPAL DHAYALNB SUB GIRISH CHANDRANB SUB HAREESH KUMAR PKNB SUB SUNDER PAL SINGHCHM ANIL THAPAHAV NAGENDRA SINGH RAWATHAV RIYAZ AHMAD BHATHAV SHAMSHER SINGHHAV PUSHPENDRA SINGHHAV MANISH KUMARHAV JORABAR SINGH(POSTHUMOUS)NK THORAT KIRAN POPATRAOm(POSTHUMOUS)NK SURESH SINGHNK PARI MAL SINGHNK SUNIL KUMARNK DEVENDRA PRASADNK NARESH CHANDRA BHATTNK RANJIT KHALKHO (POSTHUMOUS)NK RAJESH KUMARNK DEV DATT PAITOLA, NK DEEPAK THAPANK YAM BAHADUR BUDHANK DALJEET SINGHNK MOHD ASHRAF RATHER (POSTHUMOUS)NK DINESH KUMAR HRANGKHAWLNK INDERVESHNK RAMESH KUMARNK M SADIKNK SHIKHER CHOUDHARYRAJINDER KUMARDHARMENDRA SINGH BHADORIYASATENDRA SINGHSEP WAKCHAURE MAYUR BHAGWANSEP SUNIT KUMARSEP SUNIL KUMARSEP SANDEEP KUMARSEP GHUKA K ZHIMOSEP MANDEEP SINGH (POSTHUMOUS)SEP THIRUMALAI K, ARTY, 19 RRSEP RAMAN KUMAR, DOGRA, 62 RR (POSTHUMOUS)RFN DEV BAHADUR ROKAYARFN NARESH KUMAR,RFN SALEEM MOHDRFN RAVI SINGHRFN RAHUL KUMARRFN WAHENGBAM KULLA MEITEIRFN T WONGTOKIUGDSM NERSWN BASUMATARYGDSM NITUL DASGNR KISHOR KUMAR MUNNA'(POSTHUMOUS)GNR MANDIP SINGHPTR ASHUTOSH SINGHPTR GURWINDER SINGHPTR MUKUT BIHARI MEENA(POSTHUMOUS)SPR PRASHANT BAGEWADISPR ATINDER PAL SINGHSWR KASHETTY SAGAR BAR TO SENA MEDAL (DISTINGUSHED)MAJ GEN ATANU KUMAR PATTANAIKMAJ GEN ASHIM KOHLIMAJ GEN MANOJ KUMAR MAGOBRIG MOHIT TRIVEDICOL MANISH MEHROTRASENA MEDAL (DISTINGUISHED)LT GEN PAILOOR RAMACHANDRAN VENKATESH, RVCLT GEN SANJAY MANOHAR LONDHE, AD CORPSMAJ GEN JOYDEEP BHATI, MECH INF (RETD)MAJ GEN SANJIV BAJAJ, ENGRS (RETD)MAJ GEN HARVIJAY SINGH, SIGSMAJ GEN KEMPARAJ SITARAM, VSM, ENGRS (RETD)MAJ GEN ANIL CHAUDHARY, MECH INFMAJ GEN RAJESH CHABA, MECH INFMAJ GEN PN ANANTHANARAYANAN, 8 GRMAJ GEN MADHAVAN UNNIKRISHNAN NAIR, SIGSMAJ GEN K NARAYANAN, MARATHA LIMAJ GEN NITIN RAM INDURKAR, MAHARBRIG ADOSH KUMAR, ARTYBRIG MANOJ KUMAR, VSM, ARTYBRIG VAKAMULLA HARIHARAN, GARH RIFBRIG PRATIK SHARMA, MADRASBRIG AMARDEEP SINGH AUJLA, VSM,RAJ RIFBRIG SUNIL MISHRA, DOGRABRIG OM PRAKASH VAISHNAV, VSM, AADBRIG CHARANJEEV MANJU, VSM, DOGRABRIG AJAY KUMAR SINGH, SIKHBRIG NARENDRA KOTWAL, VSM, AMCCOL BD CHENGAPPA, ARMDCOL MANEESH JOSHI, SIKH LICOL SURJEET KUMAR SINGH, INTCOL MANEESH KUMAR DUBEY, ARMY AVNCOL MOHIT SAH, 3/8 GRCOL AMIT SHARMA, AMCLT COL YOGENDRA SINGH CHAUHAN, ENGRSLT COL SHASHIKANT WAGHMODE, ENGRSLT COL SAURABH AGRAWAL, SIGSMAJ SHIVSHANKAR DEEP S, 7 PARAMAJ MOHD MAJID KAMAL, EMESUB BHOSALE PANDURANG VITTHAL, ENGRSSPR AMANDEEP SINGH, ENGRS (POSTHUMOUS)BAR TO VISHISHT SEVA MEDALBRIG SANJEEV SAINI, VSM, 3 GR (RETD)COL DIGVIJAY SINGH BASERA, VSM, 5 GR (FF)VISHISHT SEVA MEDAL MAJ GEN BIRAJ KUMAR GUHA, ARTY(RETD)MAJ GEN ASHWINI SHARMA, EME (RETD)MAJ GEN RAJU K SUBRAMANI, EMEMAJ GEN MOHAN JEET SINGH SYALI, EMEMAJ GEN PRABODH SHARAN RANA, SIGSMAJ GEN SANJAY GUPTA, ASSAMMAJ GEN ASHOK KUMAR, AADMAJ GEN SANDEEP SINGH, ARMDMAJ GEN SHAILJANAND JHA, ARMDMAJ GEN NUDURUPATI DURGA PRASAD, MECH INFMAJ GEN S MOHAN, SM, AADMAJ GEN JAGDISH BALIRAM CHAUDHARI, SM, GUARDSMAJ GEN HARIHARAN DHARMARAJAN, SM**, ENGRSMAJ GEN MANJINDER SINGH, YSM, MADRASMAJ GEN ANNAKUTTY BABU, MNSBRIG TARUNDEEP KUMAR, VSM, ARMD(RETD)BRIG JAI SINGH, SM, GRENADIERS(RETD)BRIG JASPAL SINGH MAKOL, 9 GR(RETD)BRIG YOGESH KAPOOR, ARMD(RETD)BRIG SANDEEP SINGH KAHLON, ENGRSBRIG RAJIV KUMAR MAHNA, YSM, SM, KUMAONBRIG SUYASH SHARMA, SIGSBRIG RAGHU SRINIVASAN, ENGRSBRIG VIVEK KASHYAP, ARMDBRIG NITIN KUMAR SHARMA, ENGRSBRIG MANOJ KAUSHIK, JAGBRIG RAKESH KAPOOR, ARMDBRIG DHIRAJ MOHAN, ENGRSBRIG RAJIV KUMAR, EMEBRIG PRAVEEN CHHABRA, ARMDBRIG SANJIV RANJAN SHARMA, SM, JAK LIBRIG RANJAN MALLIK, SM, RAJ RIFBRIG PUNEET AHUJA, SM, MECH INFBRIG BHUPESH HADA, SC, PARABRIG ARUN CG, KUMAONBRIG PUNEET SRIVASTAVA, ARTYBRIG SOUMYESH NATH BHADURI, AMCBRIG SURINDER SINGH BHATIA, AMCBRIG BHUPENDRA NATH KAPUR, AMCCOL UTTAM HUKKU, ARMY AVNCOL SIMERJEET SINGH, ENGRSCOL ASHISH RANJAN, JAK LICOL AMARESH GUNJAN, SM, GARH RIFCOL GAURAV SANAN, AADCOL YUDHVIR SINGH SEKHON, BIHARCOL SANJAY G, MADRASCOL RAVI MADHOK, JAK LICOL AJEEN KUMAR K, JAGCOL MOHAMMAD SHOAIB KHAN, SM, RAJ RIFCOL PARVINDER SINGH SIDHU, SIGSCOL GURDEEP SINGH, SM, ARMY AVNCOL MANJEET SINGH KOONER, ASSAMCOL TAPAN JYOTINDRA VAISHNAV, PUNJABCOL SUMIT SHERON, SM, INTCOL RAVI RATHORE, ARMDCOL LALIT KUMAR JAIN, 2/1 GRCOL ASHISH CHOPRA, 1/1 GRCOL HEMANT SAHNI, RAJ RIFCOL DEEPENDRA JASROTIA, 3/4 GRCOL JOGINDER PAL SINGH, 7 KUMAONCOL AJAY THAKUR, 10 JAK LICOL GAURAV KUMAR, AMCCOL HAKAM SINGH, AMCCOL MANINDER HUNDAL, AD CORPSLT COL R VAMSI MOHAN, ENGRSLT COL PREET BALJIT SINGH SRA, ARMY AVNMAJ HEMAND RAJ R, 28 MADRASMAJ SANDEEP KUMAR, AMCCAPT MOHAMMAD NAVAID, 20 JAK RIFSUB MAJ SULTAN SINGH SHEKHAWAT, RAJ RIFSUB MAJ RANDHIR SINGH, DOGRASUB MAJ THAKUR PRASAD POUDEL, 5/5 GR (FF)SUB MAJ RESHAM BAHADUR GURUNG, 7/8 GRSUB MAJ B KARUNAKANAN, APTCMENTION-IN-DESPATCHESOPERATION RAKSHAKMAJ GAURAV SINDHU, JAK RIF, 3 RRHAV TEK BAHADUR RANA, 3 GR, 32 RRNK SENAPATHI RAJANA, 4 MADRASNK RAJINDER KUMAR, DOGRA, 20 RRNK ALEMTOSHI AO, ASSAM, 42 RRNK BALWANT SINGH, 3 PARA (SF)RFN PIPAL BAHADUR PUN, 4 GR, 15 RR BUN INDIND