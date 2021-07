President Ram Nath Kovind confers awards to Navy and Coast Guard personnel on the occasion of R-Day

President Ram Nath Kovind has conferred gallantry awards to following Navy personnel on the occasion Republic Day Param Vishisth Seva Medal (PVSM) * VAdm Ajit Kumar Payyapillil* VAdm Gurtej Singh Pabby* VAdm Ajay Kumar Saxena Ati Vishisht Seva Medal (AVSM) * VAdm Badhwar Vinay* VAdm Sunil Anand* RAdm Naithani Sandeep* RAdm Ravindra Jayant Nadkarni* RAdm Kapil Mohan Dhir* RAdm Makarand Arvind Hampiholi* RAdm Dinesh Kumar Tripathi Vishist Seva Medal (VSM)* RAdm Sanjay Misra* RAdm Mohit Gupta* RAdm Vishwanathan R* Cmde Dinesh Singh* Cmde Deepak Kumar* Cmde SaiVenkat Raman* Cmde Ashutosh Ridhorkar* Cmde Misra Manish* Cmde Janak Bevli* Cmde Kalyana Venkatraman* Cmde Sanjeev Dureja* Cmde Indrajit Dasgupta* Capt Ravi Kumar Dhingra* Capt Susheel Menon* Surg Capt Gorur Krishnamuthy Shreeram* Satyanarayan, MCPO I Nao Sena Medal (NM)* Cdr T Anup Kumar* Cdr HariGovind R* Cdr Vijay Varma* Lt Cdr Shirish Shivnath Pavale* Lt Cdr Manu Mishra* Pramendra Kumar, Chief Petty Officer (CPO)* Amit, Nai * Rear Admiral Suresh Kumar Grewal* Cmde Singh Jaswinder* Cmde Raju Mandapati Murali Mohan* Cmde Sunil Kaushik* Cmde Subir Mukherjee* Cmde P A Abdul Rahiman Sadiq* Capt Dharmendrasinh J Revar* Cdr Abhilash Tomy President Ram Nath Kovind awarded President's Tatrakshak Medal (PTM) and Tatrakshak Medal (TM) to the following Indian Coast Guard personnel on the occasion of Republic Day 2019. President's Tatrakshak Medal (Distinguished Service)* IG Paramesh Sivamani Tatrakshak Medal (Gallantry)* Comdt MVN Abhishek Rao * Pinku Rana, Adhikari * Ankit Kumar, Pradhan Navik Tatrakshak Medal (Meritorious Service)* DIG Homesh Kumar Sharma * Comdt Bhim Singh Kothari * Comdt Chaturvedula Vivekananda PR INDIND