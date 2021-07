President Ram Nath Kovind will confer awards to Navy and Coast Guard personnel on the occasion of R-Day

(Eds: Changing word in intro and headline) President Ram Nath Kovind will confer gallantry awards to following Navy personnel on the occasion Republic Day: Param Vishisth Seva Medal (PVSM) * VAdm Ajit Kumar Payyapillil* VAdm Gurtej Singh Pabby* VAdm Ajay Kumar Saxena Ati Vishisht Seva Medal (AVSM) * VAdm Badhwar Vinay* VAdm Sunil Anand* RAdm Naithani Sandeep* RAdm Ravindra Jayant Nadkarni* RAdm Kapil Mohan Dhir* RAdm Makarand Arvind Hampiholi* RAdm Dinesh Kumar Tripathi Vishist Seva Medal (VSM)* RAdm Sanjay Misra* RAdm Mohit Gupta* RAdm Vishwanathan R* Cmde Dinesh Singh* Cmde Deepak Kumar* Cmde SaiVenkat Raman* Cmde Ashutosh Ridhorkar* Cmde Misra Manish* Cmde Janak Bevli* Cmde Kalyana Venkatraman* Cmde Sanjeev Dureja* Cmde Indrajit Dasgupta* Capt Ravi Kumar Dhingra* Capt Susheel Menon* Surg Capt Gorur Krishnamuthy Shreeram* Satyanarayan, MCPO I Nao Sena Medal (NM)* Cdr T Anup Kumar* Cdr HariGovind R* Cdr Vijay Varma* Lt Cdr Shirish Shivnath Pavale* Lt Cdr Manu Mishra* Pramendra Kumar, Chief Petty Officer (CPO)* Amit, Nai * Rear Admiral Suresh Kumar Grewal* Cmde Singh Jaswinder* Cmde Raju Mandapati Murali Mohan* Cmde Sunil Kaushik* Cmde Subir Mukherjee* Cmde P A Abdul Rahiman Sadiq* Capt Dharmendrasinh J Revar* Cdr Abhilash Tomy President Ram Nath Kovind will award President's Tatrakshak Medal (PTM) and Tatrakshak Medal (TM) to the following Indian Coast Guard personnel on the occasion of Republic Day: President's Tatrakshak Medal (Distinguished Service)* IG Paramesh Sivamani Tatrakshak Medal (Gallantry)* Comdt MVN Abhishek Rao * Pinku Rana, Adhikari * Ankit Kumar, Pradhan Navik Tatrakshak Medal (Meritorious Service)* DIG Homesh Kumar Sharma * Comdt Bhim Singh Kothari * Comdt Chaturvedula Vivekananda PR INDINDIND