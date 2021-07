Kochi, Apr 20 (PTI) +Rates per Quintal+ Coconut Oil Rs.18,600/-(Nom), Coconut Oil (Milling) Rs.20,100/-, Copra (FAQ) Rs.13,395/-, Copra (As it is) Rs.12,435/-, Oilcake Rotary Rs.2,800/-, Expeller Rs.2,600/- PTI VHN/NNK VHN/NNK