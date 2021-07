Mangaluru, May 11 (PTI) Following are todays Areca and Coconut prices Areca (per qtl) Old Supari : Rs 20000 to Rs 26200 model Rs 23000 New Supari : Rs 18000 to Rs 21500 model Rs 20000 Koka : Rs 8000 to Rs 19000 model Rs 15000 Coconut [per thousand]: 1st qlty : Rs 18000 to Rs 31000 model Rs 23000 2nd qlty : Rs 7000 to Rs 13000 model Rs 10000. PTI SS MVV MVV MVV