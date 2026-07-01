Gold Rates Today,  01 July 2026  

Per 10 grams

142,070

130,240

0%

0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

New DELHI

01 July-2026  

Per 10 grams

kolkata

141,920

130,090

0%

0%

24K-

22K-

________________________________________

01 July-2026  

LUCKNOW

142,070

130,240

0%

0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

01 July-2026  

Mumbai

141,920

130,090

0%

0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

01 July-2026  

jaipur

142,070

130,240

0%

0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

01 July-2026  

Patna

141,970

130,140

0%

0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

01 July-2026  

Kochi

141,920

130,090

0%

0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

01 July-2026  
Related Stories

Silver Rate Today 01st July 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Gold Rate Today 29th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Gold Rate Today 19th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Silver Rate Today 18th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City