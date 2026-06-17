Per 10 grams
151,510
138,890
-0.1%
-0.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
17 June-2026
Per 10 grams
151,360
138,740
-0.1%
-0.1%
24K-
22K-
________________________________________
17 June-2026
151,510
138,890
-0.1%
-0.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
17 June-2026
151,360
138,740
-0.1%
-0.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
17 June-2026
151,510
138,890
-0.1%
-0.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
17 June-2026
151,410
138,790
-0.1%
-0.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
17 June-2026
151,360
138,740
-0.1%
-0.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
17 June-2026