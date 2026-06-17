Gold Rates Today,  17 June 2026  

Per 10 grams

151,510

138,890

-0.1%

-0.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

New DELHI

17 June-2026  

Per 10 grams

kolkata

151,360

138,740

-0.1%

-0.1%

24K-

22K-

________________________________________

17 June-2026  

LUCKNOW

151,510

138,890

-0.1%

-0.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

17 June-2026  

Mumbai

151,360

138,740

-0.1%

-0.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

17 June-2026  

jaipur

151,510

138,890

-0.1%

-0.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

17 June-2026  

Patna

151,410

138,790

-0.1%

-0.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

17 June-2026  

Kochi

151,360

138,740

-0.1%

-0.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

17 June-2026  
Related Stories

Silver Rate Today 17th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Silver Rate Today 15th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Gold Rate Today 15th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Gold Rate Today 12th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City