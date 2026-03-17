Gold Rates Today,  17 March 2026  

Per 10 grams

₹157,560

₹144,440

(-1.4%)

(-1.4%)

24K-

22K-

Per 10 grams

New DELHI

 17 March 2026  

Per 10 grams

kolkata

 17 March 2026

₹157,410

₹144,290

(-1.4%)

(-1.4%)

24K-

22K-

Per 10 grams

LUCKNOW

 17 March 2026  

₹157,560

₹144,440

(-1.4%)

(-1.4%)

24K-

22K-

Per 10 grams

Mumbai

17 March 2026

₹157,410

₹144,290

(-1.4%)

(-1.4%)

24K-

22K-

Per 10 grams

jaipur

 17 March 2026

₹157,560

₹144,440

(-1.4%)

(-1.4%)

24K-

22K-

Per 10 grams

Patna

 17 March 2026

₹157,460

₹144,340

(-1.4%)

(-1.4%)

24K-

22K-

Per 10 grams

Kochi

 17 March 2026 

₹157,410

₹144,290

(-1.4%)

(-1.4%)

24K-

22K-

Per 10 grams
