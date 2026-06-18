Gold Rates Today,  18 June 2026  

Per 10 grams

151,240

138,640

-0.2%

-0.2%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

New DELHI

18 June-2026  

Per 10 grams

kolkata

151,090

138,490

-0.2%

-0.2%

24K-

22K-

________________________________________

18 June-2026  

LUCKNOW

151,240

138,640

-0.2%

-0.2%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

18 June-2026  

Mumbai

151,090

138,490

-0.2%

-0.2%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

18 June-2026  

jaipur

151,240

138,640

-0.2%

-0.2%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

18 June-2026  

Patna

151,140

138,540

-0.2%

-0.2%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

18 June-2026  

Kochi

151,090

138,490

-0.2%

-0.2%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

18 June-2026  
Related Stories

Gold Rate Today 17th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Silver Rate Today 17th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Gold Rate Today 16th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Gold Rate Today 12th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City