Per 10 grams
151,240
138,640
-0.2%
-0.2%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
18 June-2026
Per 10 grams
151,090
138,490
-0.2%
-0.2%
24K-
22K-
________________________________________
18 June-2026
151,240
138,640
-0.2%
-0.2%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
18 June-2026
151,090
138,490
-0.2%
-0.2%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
18 June-2026
151,240
138,640
-0.2%
-0.2%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
18 June-2026
151,140
138,540
-0.2%
-0.2%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
18 June-2026
151,090
138,490
-0.2%
-0.2%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
18 June-2026