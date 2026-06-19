Gold Rates Today,  19 June 2026  

Per 10 grams

149,650

137,190

-1.1%

-1.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

New DELHI

19 June-2026  

Per 10 grams

kolkata

149,500

137,040

-1.1%

-1.1%

24K-

22K-

________________________________________

19 June-2026  

LUCKNOW

149,650

137,190

-1.1%

-1.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

19 June-2026  

Mumbai

149,500

137,040

-1.1%

-1.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

19 June-2026  

jaipur

149,650

137,190

-1.1%

-1.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

19 June-2026  

Patna

149,550

137,090

-1.1%

-1.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

19 June-2026  

Kochi

149,500

137,040

-1.1%

-1.1%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

19 June-2026  
Related Stories

Silver Rate Today 18th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Gold Rate Today 17th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Silver Rate Today 16th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Silver Rate Today 15th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City