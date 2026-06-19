Per 10 grams
149,650
137,190
-1.1%
-1.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
19 June-2026
Per 10 grams
149,500
137,040
-1.1%
-1.1%
24K-
22K-
________________________________________
19 June-2026
149,650
137,190
-1.1%
-1.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
19 June-2026
149,500
137,040
-1.1%
-1.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
19 June-2026
149,650
137,190
-1.1%
-1.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
19 June-2026
149,550
137,090
-1.1%
-1.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
19 June-2026
149,500
137,040
-1.1%
-1.1%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
19 June-2026