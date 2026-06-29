Gold Rates Today,  29 June 2026  

Per 10 grams

144,090

132,090

-0%

-0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

New DELHI

29 June-2026  

Per 10 grams

kolkata

143,940

131,940

-0%

-0%

24K-

22K-

________________________________________

29 June-2026  

LUCKNOW

144,090

132,090

-0%

-0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

29 June-2026  

Mumbai

143,940

131,940

-0%

-0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

29 June-2026  

jaipur

144,090

132,090

-0%

-0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

29 June-2026  

Patna

143,990

131,990

-0%

-0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

29 June-2026  

Kochi

143,940

131,940

-0%

-0%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

29 June-2026  
Related Stories

Gold Rate Today 19th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Silver Rate Today 18th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Silver Rate Today 17th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Gold Rate Today 16th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City