Per 10 grams
144,090
132,090
-0%
-0%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
29 June-2026
Per 10 grams
143,940
131,940
-0%
-0%
24K-
22K-
________________________________________
29 June-2026
144,090
132,090
-0%
-0%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
29 June-2026
143,940
131,940
-0%
-0%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
29 June-2026
144,090
132,090
-0%
-0%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
29 June-2026
143,990
131,990
-0%
-0%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
29 June-2026
143,940
131,940
-0%
-0%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
29 June-2026