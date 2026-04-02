Gold Rates Today,  2 April 2026  

Per 10 grams

₹1,53,110

₹1,40,360

(2.3%)

(2.3%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

New DELHI

2 April 2026  

Per 10 grams

kolkata

2 April 2026

₹1,52,960

₹1,40,210

(2.3%)

(2.3%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

LUCKNOW

2 April 2026

₹1,53,110

₹1,40,360

(2.3%)

(2.3%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

Mumbai

2 April 2026

₹1,52,960

₹1,40,210

(2.3%)

(2.3%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

jaipur

2 April 2026

₹1,53,110

₹1,40,360

(2.3%)

(2.3%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

Patna

2 April 2026

₹1,53,010

₹1,40,260

(2.3%)

(2.3%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

Kochi

1 April 2026

₹1,52,960

₹1,40,210

(2.3%)

(2.3%)

24K-

22K-

________________________________________

