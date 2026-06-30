Per 10 grams
142,070
130,240
-1.4%
-1.4%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
30 June-2026
Per 10 grams
141,920
130,090
-1.4%
-1.4%
24K-
22K-
________________________________________
30 June-2026
142,070
130,240
-1.4%
-1.4%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
30 June-2026
141,920
130,090
-1.4%
-1.4%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
30 June-2026
142,070
130,240
-1.4%
-1.4%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
30 June-2026
141,970
130,140
-1.4%
-1.4%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
30 June-2026
141,920
130,090
-1.4%
-1.4%
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
30 June-2026