Gold Rates Today,  30 June 2026  

Per 10 grams

142,070

130,240

-1.4%

-1.4%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

New DELHI

30 June-2026  

Per 10 grams

kolkata

141,920

130,090

-1.4%

-1.4%

24K-

22K-

________________________________________

30 June-2026  

LUCKNOW

142,070

130,240

-1.4%

-1.4%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

30 June-2026  

Mumbai

141,920

130,090

-1.4%

-1.4%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

30 June-2026  

jaipur

142,070

130,240

-1.4%

-1.4%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

30 June-2026  

Patna

141,970

130,140

-1.4%

-1.4%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

30 June-2026  

Kochi

141,920

130,090

-1.4%

-1.4%

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

30 June-2026  
Related Stories

Gold Rate Today 29th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Silver Rate Today 19th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Gold Rate Today 19th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Silver Rate Today 17th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City