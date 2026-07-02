Silver Rates Today, 02 July 2026 

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

02 July 2026

₹244,900

-4.9%

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

₹244,900

0%

Rupees per kilogram (999 purity)

02 July 2026

lucknow

-6.5%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹244,900

02 July 2026

Mumbai

-4.5%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹244,900

02 July 2026

jaipur

-5.3%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹244,900

02 July 2026

Patna

-5.7%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹244,900

02 July 2026

pune

-5.3%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹244,900

02 July 2026

Bengaluru

-2.5%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹244,900

02 July 2026

kolkata

-2.9%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹244,900

02 July 2026

nagpur

-5.3%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹244,900

02 July 2026

chennai

-3.6%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹249,900

02 July 2026
Related Stories

Silver Rate Today 01st July 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Silver Rate Today 29th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Silver Rate Today 19th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Gold Rate Today 19th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City