Rupees per kilogram (999 purity)
03 July 2026
₹244,900
-4.9%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹244,900
0%
Rupees per kilogram (999 purity)
03 July 2026
-6.5%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹244,900
03 July 2026
-4.5%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹244,900
03 July 2026
-5.3%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹244,900
03 July 2026
-5.7%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹244,900
03 July 2026
-5.3%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹244,900
03 July 2026
-2.5%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹244,900
03 July 2026
-2.9%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹244,900
03 July 2026
-5.3%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹244,900
03 July 2026
-3.6%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹249,900
03 July 2026