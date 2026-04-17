Silver Rates Today, 17 April 2026 

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

17 April 2026  

₹2,69,990  

(-0.1%)

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

17 April 2026

₹2,86,000  

(-1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

lucknow

(-1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

17 April 2026

₹2,86,000 

Mumbai

(-0.1%)

Rupees per kilogram (999 purity)

17 April 2026

₹2,69,990

jaipur

(-0.1%)

Rupees per kilogram (999 purity)

17 April 2026

₹2,69,990 

Patna

(-0.1%)

Rupees per kilogram (999 purity)

17 April 2026

₹2,69,990 

pune

(-0.1%)

Rupees per kilogram (999 purity)

17 April 2026

₹2,69,990 

Bengaluru

( -1.9%)

Rupees per kilogram (999 purity)

17 April 2026

₹2,76,000 

kolkata

( -1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

17 April 2026

₹2,77,000 

nagpur

(-0.1%)

Rupees per kilogram (999 purity)

17 April 2026

₹2,69,900

chennai

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

17 April 2026

₹2,89,100  
