Rupees per kilogram (999 purity)
17 June 2026
₹281,900
-0.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹285,900
-0.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
17 June 2026
-0.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹285,900
17 June 2026
-0.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹280,900
17 June 2026
-0.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹264,900
17 June 2026
-0.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹264,900
17 June 2026
-0.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹282,900
17 June 2026
-0.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹275,900
17 June 2026
-0.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹276,900
17 June 2026
-0.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹264,900
17 June 2026
-1.8%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹288,900
17 June 2026