Silver Rates Today, 17 June 2026 

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

17 June 2026

₹281,900

-0.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

₹285,900

-0.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

17 June 2026

lucknow

-0.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹285,900

17 June 2026

Mumbai

-0.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹280,900

17 June 2026

jaipur

-0.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹264,900

17 June 2026

Patna

-0.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹264,900

17 June 2026

pune

-0.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹282,900

17 June 2026

Bengaluru

-0.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹275,900

17 June 2026

kolkata

-0.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹276,900

17 June 2026

nagpur

-0.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹264,900

17 June 2026

chennai

-1.8%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹288,900

17 June 2026
Related Stories

Gold Rate Today 16th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Silver Rate Today 15th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Silver Rate Today 12th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Silver Rate Today 11th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City