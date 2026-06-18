Silver Rates Today, 18 June 2026 

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

18 June 2026

₹269,900

-4.5%

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

₹269,900

-5.9%

Rupees per kilogram (999 purity)

18 June 2026

lucknow

-5.9%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹269,900

18 June 2026

Mumbai

-4.1%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹269,900

18 June 2026

jaipur

-4.8%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹269,900

18 June 2026

Patna

-5.2%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹269,900

18 June 2026

pune

0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹269,900

18 June 2026

Bengaluru

0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹269,900

18 June 2026

kolkata

-2.6%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹269,900

18 June 2026

nagpur

-4.8%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹269,900

18 June 2026

chennai

-3.2%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹279,900

18 June 2026
Related Stories

Gold Rate Today 17th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Gold Rate Today 16th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Silver Rate Today 15th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Gold Rate Today 12th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City