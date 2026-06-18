Rupees per kilogram (999 purity)
18 June 2026
₹269,900
-4.5%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹269,900
-5.9%
Rupees per kilogram (999 purity)
18 June 2026
-5.9%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹269,900
18 June 2026
-4.1%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹269,900
18 June 2026
-4.8%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹269,900
18 June 2026
-5.2%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹269,900
18 June 2026
0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹269,900
18 June 2026
0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹269,900
18 June 2026
-2.6%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹269,900
18 June 2026
-4.8%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹269,900
18 June 2026
-3.2%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹279,900
18 June 2026