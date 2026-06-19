Rupees per kilogram (999 purity)
19 June 2026
₹276,900
0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹280,900
3.9%
Rupees per kilogram (999 purity)
19 June 2026
3.9%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹280,900
19 June 2026
2.2%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹275,900
19 June 2026
2.9%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹277,900
19 June 2026
3.2%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹278,900
19 June 2026
2.9%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹277,900
19 June 2026
0.4%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹270,900
19 June 2026
0.7%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹271,900
19 June 2026
2.9%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹277,900
19 June 2026
1.4%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹283,900
19 June 2026