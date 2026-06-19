Silver Rates Today, 19 June 2026 

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

19 June 2026

₹276,900

0%

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

₹280,900

3.9%

Rupees per kilogram (999 purity)

19 June 2026

lucknow

3.9%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹280,900

19 June 2026

Mumbai

2.2%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹275,900

19 June 2026

jaipur

2.9%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹277,900

19 June 2026

Patna

3.2%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹278,900

19 June 2026

pune

2.9%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹277,900

19 June 2026

Bengaluru

0.4%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹270,900

19 June 2026

kolkata

0.7%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹271,900

19 June 2026

nagpur

2.9%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹277,900

19 June 2026

chennai

1.4%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹283,900

19 June 2026
Related Stories

Gold Rate Today 18th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Gold Rate Today 17th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Silver Rate Today 17th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Gold Rate Today 16th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City