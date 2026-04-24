Silver Rates Today, 24 April 2026 

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

24 April 2026  

₹2,59,900  

(-1.9%)

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

24 April 2026

₹2,81,000   

(5.7%)

Rupees per kilogram (999 purity)

lucknow

(5.7%)

Rupees per kilogram (999 purity)

24 April 2026

₹2,81,000 

Mumbai

(-1.9%)

Rupees per kilogram (999 purity)

24 April 2026

₹2,59,900

jaipur

(-1.9%)

Rupees per kilogram (999 purity)

24 April 2026

₹2,59,900

Patna

(-1.9%)

Rupees per kilogram (999 purity)

24 April 2026

₹2,59,900

pune

(-1.9%)

Rupees per kilogram (999 purity)

24 April 2026

₹2,59,900

Bengaluru

(0% )

Rupees per kilogram (999 purity)

24 April 2026

₹2,71,000 

kolkata

( 2.6% )

Rupees per kilogram (999 purity)

24 April 2026

₹2,71,900

nagpur

(-1.9%)

Rupees per kilogram (999 purity)

24 April 2026

₹2,59,900

chennai

(1.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

24 April 2026

₹2,79,000 
Related Stories

Silver Rates Today 22nd April 2026: What is the silver rate in your city today? Check the new list here Gold Rates Today, 22nd April 2026: What is the gold rate in your city today? Check the new list here Silver Rates Today 20th April 2026: What is the silver rate in your city today? Check the new list here Gold Rates Today, 20th April 2026: What is the gold rate in your city today? Check the new list here