Silver Rates Today, 29 June 2026 

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

29 June 2026

₹256,900

-0%

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

₹260,900

-0%

Rupees per kilogram (999 purity)

29 June 2026

lucknow

-0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹260,900

29 June 2026

Mumbai

-0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹255,900

29 June 2026

jaipur

-0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹257,900

29 June 2026

Patna

0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹258,900

29 June 2026

pune

-0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹257,900

29 June 2026

Bengaluru

-0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹250,900

29 June 2026

kolkata

-0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹251,900

29 June 2026

nagpur

-0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹257,900

29 June 2026

chennai

-0%

Rupees per kilogram (999 purity)

₹258,900

29 June 2026
Related Stories

Silver Rate Today 19th June 2026: Check Latest Prices in Per KG in Your City Gold Rate Today 19th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Gold Rate Today 18th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City Gold Rate Today 17th June 2026: Check Latest 22K & 24K Prices in Your City