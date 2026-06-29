Rupees per kilogram (999 purity)
29 June 2026
₹256,900
-0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹260,900
-0%
Rupees per kilogram (999 purity)
29 June 2026
-0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹260,900
29 June 2026
-0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹255,900
29 June 2026
-0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹257,900
29 June 2026
0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹258,900
29 June 2026
-0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹257,900
29 June 2026
-0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹250,900
29 June 2026
-0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹251,900
29 June 2026
-0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹257,900
29 June 2026
-0%
Rupees per kilogram (999 purity)
₹258,900
29 June 2026