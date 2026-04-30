Silver Rates Today, 30 April 2026 

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

30 April 2026  

₹2,54,900

(-2%)

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

30 April 2026

₹2,71,000

(-3.7%)

Rupees per kilogram (999 purity)

lucknow

(-3.7%)

Rupees per kilogram (999 purity)

30 April 2026

₹2,71,000

Mumbai

(-2%)

Rupees per kilogram (999 purity)

30 April 2026

₹2,54,900

jaipur

(-2%)

Rupees per kilogram (999 purity)

30 April 2026

₹2,54,900

Patna

(-2%)

Rupees per kilogram (999 purity)

30 April 2026

₹2,54,900

pune

(-2%)

Rupees per kilogram (999 purity)

30 April 2026

₹2,54,900

Bengaluru

(-3.8% )

Rupees per kilogram (999 purity)

30 April 2026

₹2,61,000

kolkata

(-3.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

30 April 2026

₹2,62,000

nagpur

(-2%)

Rupees per kilogram (999 purity)

30 April 2026

₹2,54,900

chennai

(-1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

30 April 2026

₹2,74,000
