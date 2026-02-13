Today,
13 February 2026
₹158,540
₹145,340
(-0.9%)
(-0.9%)
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
New
DELHI
13 February 2026
Per 10 grams
kolkata
13 February 2026
₹158,390
₹145,190
(-0.9%)
(-0.9%)
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
lucknow
13 February 2026
₹158,540
₹145,340
(-0.8%)
(-0.8%)
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
Per 10 grams
Mumbai
13 February 2026
₹158,390
₹145,190
(-0.8%)
(-0.8%)
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
jaipur
13 February 2026
₹158,540
₹145,340
(-0.8%)
(-0.8%)
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
Patna
13 February 2026
₹158,440
₹145,240
(-0.8%)
(-0.8%)
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
Kochi
13 February 2026
₹158,390
₹145,190
(-0.9%)
(-0.9%)
24K-
22K-
________________________________________
Per 10 grams
