Today, 13 February 2026  

₹158,540

₹145,340 

(-0.9%)

(-0.9%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

New DELHI

 13 February 2026  

Per 10 grams

kolkata

 13 February 2026  

₹158,390

₹145,190

(-0.9%)

(-0.9%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

lucknow

 13 February 2026  

₹158,540

₹145,340 

(-0.8%)

(-0.8%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

Per 10 grams

Mumbai

 13 February 2026  

₹158,390

₹145,190

(-0.8%)

(-0.8%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

jaipur

 13 February 2026  

₹158,540

₹145,340

(-0.8%)

(-0.8%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

Patna

 13 February 2026  

₹158,440

₹145,240

(-0.8%)

(-0.8%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams

Kochi

 13 February 2026  

₹158,390

₹145,190 

(-0.9%)

(-0.9%)

24K-

22K-

________________________________________

Per 10 grams
