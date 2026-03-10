Today, 10 March 2026
Rupees per kilogram (999 purity)
new DELHI
10 March 2026
₹279,900
(-1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
noida
10 March 2026
₹311,000
(1.6%)
Rupees per kilogram (999 purity)
lucknow
(1.6%)
Rupees per kilogram (999 purity)
10 March 2026
₹311,000
Mumbai
(-1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
10 March 2026
₹279,900
jaipur
(-1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
10 March 2026
₹279,900
Patna
(-1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
10 March 2026
₹279,900
pune
(-1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
10 March 2026
₹279,900
Bengaluru
(1.7%)
Rupees per kilogram (999 purity)
10 March 2026
₹301,000
kolkata
(1.7%)
Rupees per kilogram (999 purity)
10 March 2026
₹302,000
nagpur
(-1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
10 March 2026
₹279,900
chennai
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
10 February 2026
₹314,000
