Today, 10 March 2026  

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

 10 March 2026  

₹279,900

(-1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

10 March 2026

₹311,000

(1.6%)

Rupees per kilogram (999 purity)

lucknow

(1.6%)

Rupees per kilogram (999 purity)

10 March 2026

₹311,000

Mumbai

(-1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

10 March 2026

₹279,900

jaipur

(-1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

10 March 2026

₹279,900

Patna

(-1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

10 March 2026

₹279,900

pune

(-1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

10 March 2026

₹279,900

Bengaluru

(1.7%)

Rupees per kilogram (999 purity)

10 March 2026

₹301,000

kolkata

(1.7%)

Rupees per kilogram (999 purity)

10 March 2026

₹302,000

nagpur

(-1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

10 March 2026

₹279,900

chennai

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

10 February 2026  

₹314,000
