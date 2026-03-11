Today, 11 March 2026  

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

 11 March 2026  

₹290,100

(3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

11 March 2026

₹311,000

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

lucknow

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

11 March 2026

₹311,000

Mumbai

(3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

11 March 2026

₹290,100

jaipur

(3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

11 March 2026

₹290,100

Patna

(3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

11 March 2026

₹290,100

pune

(3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

11 March 2026

₹290,100

Bengaluru

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

11 March 2026

₹301,000

kolkata

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

11 March 2026

₹302,000

nagpur

(3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

11 March 2026

290,100

chennai

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

10 February 2026  

₹314,000
