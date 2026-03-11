Today, 11 March 2026
Rupees per kilogram (999 purity)
new DELHI
11 March 2026
₹290,100
(3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
noida
11 March 2026
₹311,000
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
lucknow
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
11 March 2026
₹311,000
Mumbai
(3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
11 March 2026
₹290,100
jaipur
(3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
11 March 2026
₹290,100
Patna
(3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
11 March 2026
₹290,100
pune
(3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
11 March 2026
₹290,100
Bengaluru
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
11 March 2026
₹301,000
kolkata
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
11 March 2026
₹302,000
nagpur
(
3.5%
)
Rupees per kilogram (999 purity)
11 March 2026
₹
290,100
chennai
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
10 February 2026
₹314,000
