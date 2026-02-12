Today, 12 February 2026  

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

 12 February 2026  

₹2,89,900

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

 12 February 2026  

₹3,10,900 

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

lucknow

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 12 February 2026  

₹3,10,900

Mumbai

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 12 February 2026  

₹2,89,900

jaipur

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 12 February 2026  

₹2,89,900

Patna

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 12 February 2026  

₹2,89,900

pune

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 12 February 2026  

₹2,89,900

Bengaluru

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 12 February 2026  

₹3,00,900

kolkata

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 12 February 2026  

₹3,01,900

nagpur

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 12 February 2026  

₹2,89,900

chennai

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 12 February 2026  

₹3,13,900
