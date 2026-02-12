Today, 12 February 2026
Rupees per kilogram (999 purity)
new DELHI
12 February 2026
₹2,89,900
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
noida
12 February 2026
₹3,10,900
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
lucknow
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
12 February 2026
₹3,10,900
Mumbai
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
12 February 2026
₹2,89,900
jaipur
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
12 February 2026
₹2,89,900
Patna
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
12 February 2026
₹2,89,900
pune
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
12 February 2026
₹2,89,900
Bengaluru
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
12 February 2026
₹3,00,900
kolkata
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
12 February 2026
₹3,01,900
nagpur
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
12 February 2026
₹2,89,900
chennai
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
12 February 2026
₹3,13,900
