Today, 13 February 2026  

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

 13 February 2026  

₹2,95,100

(1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

 13 February 2026  

₹3,16,100 

(1.7%)

Rupees per kilogram (999 purity)

lucknow

 (1.7%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 13 February 2026  

₹3,16,100

Mumbai

 (1.8%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 13 February 2026  

₹2,95,100

jaipur

(1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 13 February 2026  

₹2,95,100

Patna

(1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 13 February 2026  

₹2,95,100

pune

(1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 13 February 2026  

₹2,95,100

Bengaluru

(1.7%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 13 February 2026  

₹3,06,100

kolkata

 (1.7%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 13 February 2026  

₹3,07,100

nagpur

(1.8%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 13 February 2026  

₹2,95,100

chennai

 (0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 13 February 2026  

₹3,13,900
