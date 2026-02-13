Today, 13 February 2026
Rupees per kilogram (999 purity)
new DELHI
13 February 2026
₹2,95,100
(1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
noida
13 February 2026
₹3,16,100
(1.7%)
Rupees per kilogram (999 purity)
lucknow
(1.7%)
Rupees per kilogram (999 purity)
13 February 2026
₹3,16,100
Mumbai
(1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
13 February 2026
₹2,95,100
jaipur
(1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
13 February 2026
₹2,95,100
Patna
(1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
13 February 2026
₹2,95,100
pune
(1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
13 February 2026
₹2,95,100
Bengaluru
(1.7%)
Rupees per kilogram (999 purity)
13 February 2026
₹3,06,100
kolkata
(1.7%)
Rupees per kilogram (999 purity)
13 February 2026
₹3,07,100
nagpur
(1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
13 February 2026
₹2,95,100
chennai
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
13 February 2026
₹3,13,900
