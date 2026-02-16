Today, 16 February 2026
Rupees per kilogram (999 purity)
new DELHI
16 February 2026
₹274,900
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
noida
16 February 2026
₹295,900
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
lucknow
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
16 February 2026
₹295,900
Mumbai
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
16 February 2026
₹274,900
jaipur
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
16 February 2026
₹274,900
Patna
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
16 February 2026
₹274,900
pune
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
16 February 2026
₹274,900
Bengaluru
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
16 February 2026
₹285,900
kolkata
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
16 February 2026
₹286,900
nagpur
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
16 February 2026
₹274,900
chennai
(-0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
16 February 2026
₹293,900
Related Stories
Gold Price Today 16th February 2026: What is the gold rate in your city today? Check the new list here
From Sand to Sky: The Architectural Gambles That Built Dubai
Instagram 2025 Recap: Trends that ruled the feeds
India’s gleaming glass bridge turns Kailasagiri Hill into a viral hotspot