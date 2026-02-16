Today, 16 February 2026  

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

 16 February 2026  

₹274,900

(-0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

 16 February 2026  

₹295,900 

(-0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

lucknow

 (-0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 16 February 2026  

₹295,900

Mumbai

 (-0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 16 February 2026  

₹274,900

jaipur

(-0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 16 February 2026  

₹274,900

Patna

(-0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 16 February 2026  

₹274,900

pune

(-0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 16 February 2026  

₹274,900

Bengaluru

(-0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 16 February 2026  

₹285,900

kolkata

 (-0%) 

Rupees per kilogram (999 purity)

 16 February 2026  

₹286,900

nagpur

(-0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 16 February 2026  

₹274,900

chennai

(-0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 16 February 2026  

₹293,900
Related Stories

Gold Price Today 16th February 2026: What is the gold rate in your city today? Check the new list here From Sand to Sky: The Architectural Gambles That Built Dubai Instagram 2025 Recap: Trends that ruled the feeds India’s gleaming glass bridge turns Kailasagiri Hill into a viral hotspot