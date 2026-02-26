Today, 26 February 2026
Rupees per kilogram (999 purity)
new DELHI
26 February 2026
₹284,900
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
noida
26 February 2026
₹284,900
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
lucknow
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
26 February 2026
₹284,900
Mumbai
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
26 February 2026
₹284,900
jaipur
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
26 February 2026
₹284,900
Patna
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
26 February 2026
₹284,900
pune
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
26 February 2026
₹284,900
kolkata
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
26 February 2026
₹284,900
nagpur
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
26 February 2026
₹284,900
chennai
(1.8%)
Rupees per kilogram (999 purity)
26 February 2026
₹295,100
