Today, 27 February 2026
Rupees per kilogram (999 purity)
new DELHI
27 February 2026
₹284,900
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
noida
27 February 2026
₹305,900
(6.9%)
Rupees per kilogram (999 purity)
lucknow
(6.9%)
Rupees per kilogram (999 purity)
27 February 2026
₹305,900
Mumbai
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
27 February 2026
₹284,900
jaipur
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
27 February 2026
₹284,900
Patna
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
27 February 2026
₹284,900
pune
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
27 February 2026
₹284,900
Bengaluru
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
27 February 2026
₹295,900
kolkata
(4%)
Rupees per kilogram (999 purity)
27 February 2026
₹296,900
nagpur
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
27 February 2026
₹284,900
chennai
(4.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
27 February 2026
₹308,900
Related Stories
From Ramadan tables to research labs: The date’s quiet power play
Gold Price Today 26th February 2026: What is the gold rate in your city today? Check the new list here
Beyond Medication: The Activities Quietly Rewiring Restless Minds
Gold Price Today 25th February 2026: What is the gold rate in your city today? Check the new list here