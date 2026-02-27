Today, 27 February 2026  

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

 27 February 2026  

₹284,900

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

 27 February 2026  

₹305,900 

(6.9%)

Rupees per kilogram (999 purity)

lucknow

(6.9%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 27 February 2026  

₹305,900

Mumbai

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 27 February 2026  

₹284,900

jaipur

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 27 February 2026  

₹284,900

Patna

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 27 February 2026  

₹284,900

pune

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 27 February 2026  

₹284,900

Bengaluru

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 27 February 2026  

₹295,900

kolkata

(4%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 27 February 2026  

₹296,900

nagpur

(0%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 27 February 2026  

₹284,900

chennai

(4.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 27 February 2026  

₹308,900
