Today, 2 March 2026
Rupees per kilogram (999 purity)
new DELHI
2 March 2026
₹294,900
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
noida
2 March 2026
₹315,900
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
lucknow
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
2 March 2026
₹315,900
Mumbai
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
2 March 2026
₹294,900
jaipur
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
2 March 2026
₹294,900
Patna
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
2 March 2026
₹294,900
pune
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
2 March 2026
₹284,900
Bengaluru
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
2 March 2026
₹305,900
kolkata
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
2 March 2026
₹306,900
nagpur
(0%)
Rupees per kilogram (999 purity)
2 March 2026
₹294,900
chennai
(1.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
27 February 2026
₹339,100
