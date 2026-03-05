Today, 5 March 2026
Rupees per kilogram (999 purity)
new DELHI
5 March 2026
₹284,900
(-3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
noida
5 March 2026
₹305,900
(3.6%)
Rupees per kilogram (999 purity)
lucknow
(3.6%)
Rupees per kilogram (999 purity)
5 March 2026
₹305,900
Mumbai
(-3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
5 March 2026
₹284,900
jaipur
(-3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
5 March 2026
₹284,900
Patna
(-3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
5 March 2026
₹284,900
pune
(-3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
5 March 2026
₹284,900
Bengaluru
(-3.4%)
Rupees per kilogram (999 purity)
5 March 2026
₹295,900
kolkata
(0.7%)
Rupees per kilogram (999 purity)
5 March 2026
₹296,900
nagpur
(-3.5%)
Rupees per kilogram (999 purity)
5 March 2026
₹284,900
chennai
(-1.9%)
Rupees per kilogram (999 purity)
5 February 2026
₹308,900
Related Stories
Gold Price Today 3rd March 2026: What is the gold rate in your city today? Check the new list here
Gold Price Today 2nd March 2026: What is the gold rate in your city today? Check the new list here
Silver Price Today 27th February 2026: What is the silver rate in your city today? Check the new list here
From Ramadan tables to research labs: The date’s quiet power play