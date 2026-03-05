Today, 5 March 2026  

Rupees per kilogram (999 purity)

new DELHI

 5 March 2026  

₹284,900

(-3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

noida

5 March 2026

₹305,900

(3.6%)

Rupees per kilogram (999 purity)

lucknow

(3.6%)

Rupees per kilogram (999 purity)

5 March 2026

₹305,900

Mumbai

(-3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

5 March 2026

₹284,900

jaipur

(-3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

5 March 2026

₹284,900

Patna

(-3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

5 March 2026

₹284,900

pune

(-3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

5 March 2026

₹284,900

Bengaluru

(-3.4%)

Rupees per kilogram (999 purity)

5 March 2026

₹295,900

kolkata

(0.7%)

Rupees per kilogram (999 purity)

5 March 2026

₹296,900

nagpur

(-3.5%)

Rupees per kilogram (999 purity)

5 March 2026

₹284,900

chennai

(-1.9%)

Rupees per kilogram (999 purity)

 5 February 2026  

₹308,900
Related Stories

Gold Price Today 3rd March 2026: What is the gold rate in your city today? Check the new list here Gold Price Today 2nd March 2026: What is the gold rate in your city today? Check the new list here Silver Price Today 27th February 2026: What is the silver rate in your city today? Check the new list here From Ramadan tables to research labs: The date’s quiet power play