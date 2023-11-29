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A CRACKER OF A YEAR

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A CRACKER OF A YEAR

DESPITE GEOPOLITICAL CONCERNS, VOLATILITY IN COMMODITY PRICES AND A WEAK CURRENCY, INDIAN STOCK MARKETS HAVE WITNESSED SPECTACULAR FIREWORKS IN SAMVAT 2079. SINCE DIWALI 2022, THE BSE SENSEX HAS SURGED 9 PER CENT
Prince Tyagi
Prince Tyagi
Print Edition: Dec 10, 2023
The BSE building in Mumbai (Photo by MANDAR DEODHAR)
The BSE building in Mumbai (Photo by MANDAR DEODHAR)

DESPITE GEOPOLITICAL CONCERNS, VOLATILITY IN COMMODITY PRICES AND A WEAK CURRENCY, INDIAN STOCK MARKETS HAVE WITNESSED SPECTACULAR FIREWORKS IN SAMVAT 2079. SINCE DIWALI 2022, THE BSE SENSEX HAS SURGED 9 PER CENT

DATA AS ON NOVEMBER 8; SOURCE: ACE EQUITY

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