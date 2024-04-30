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A CRUDE AWAKENING

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A CRUDE AWAKENING

BRENT CRUDE, WHICH SURPASSED $90/BBL IN APRIL FOR THE FIRST TIME IN SIX MONTHS, MAY RALLY FURTHER DUE TO IRAN-ISRAEL TENSIONS. THIS COULD LEAD TO HIGHER INFLATION IN INDIA AND WIDEN THE TRADE DEFICIT. A LOOK AT THE NUMBERS
Prince Tyagi
Prince Tyagi
Print Edition: May 12, 2024
Crude oil tankers off Jurong Island, Singapore
Crude oil tankers off Jurong Island, Singapore

BRENT CRUDE, WHICH SURPASSED $90/BBL IN APRIL FOR THE FIRST TIME IN SIX MONTHS, MAY RALLY FURTHER DUE TO IRAN-ISRAEL TENSIONS. THIS COULD LEAD TO HIGHER INFLATION IN INDIA AND WIDEN THE TRADE DEFICIT. A LOOK AT THE NUMBERS

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