A CRUDE AWAKENING
BRENT CRUDE, WHICH SURPASSED $90/BBL IN APRIL FOR THE FIRST TIME IN SIX MONTHS, MAY RALLY FURTHER DUE TO IRAN-ISRAEL TENSIONS. THIS COULD LEAD TO HIGHER INFLATION IN INDIA AND WIDEN THE TRADE DEFICIT. A LOOK AT THE NUMBERS
Crude oil tankers off Jurong Island, Singapore
BRENT CRUDE, WHICH SURPASSED $90/BBL IN APRIL FOR THE FIRST TIME IN SIX MONTHS, MAY RALLY FURTHER DUE TO IRAN-ISRAEL TENSIONS. THIS COULD LEAD TO HIGHER INFLATION IN INDIA AND WIDEN THE TRADE DEFICIT. A LOOK AT THE NUMBERS